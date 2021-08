Castel Madama – Previsti rimborsi per i centri estivi

Novanta euro a settimana per le famiglie di bambini tra i 3 e i 14 anni che nell’estate 2021 abbiano frequentato un centro estivo. E’ il contributo fissato dal Comune di Castel Madama per le famiglie che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi nel periodo dal 7 giugno al 10 settembre 2021.

Il contributo, deciso da una delibera di giunta, prevede un rimborso di 90 euro a settimana per ogni minore iscritto sino ad un importo massimo di 180 euro per minore per due settimane di frequentazione del centro estivo.

Per accedere al contributo si dovrà presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 11,30 del 30 settembre. Il modulo è allegato.

