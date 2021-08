Montorio Romano – Il Comune avrà una nuova biblioteca

Sabato 7 agosto alle ore 17:30 verrà inaugurata la nuova biblioteca comunale, dedicata alla memoria di Padre Remo Piccolomini. Per motivi legati alle normative covid purtroppo è prevista la presenza di pochissimi invitati, insieme alle istituzioni locali ed ai frati della comunità dei Padri Agostiniani del Santuario di Santa Rita da Cascia saranno presenti i familiari di Padre Remo . È un onore per la comunità montoriana dedicare al nostro illustre concittadino un luogo di cultura come la biblioteca comunale. L’Amministrazione comunale.



