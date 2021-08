Paura del giallo

Si parla per fine agosto e saranno prevedibilmente introdotte misure restrittive a tempo determinato

Il sottosegretario del dicastero della Salute oramai parla come la Cassazione. Quel che dice non si smentisce per la credibilità di chi lo dice. “Nel caso dovessimo avere delle regioni che tornano gialle – ha ipotizzato Sileri – sarà per poco tempo”. Si continua a guardare alla vaccinazione con grandi speranze. “Andando avanti con la vaccinazione – sempre Sileri – il virus trova sempre meno spazio tra la popolazione”. Ed espone l’emergenza per come si pone oggi: “Il virus in questo momento, colpisce soggetti più giovani che non hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, una malattia grave o prende qualcuno che non è vaccinato. Raggiungere quelle soglie è molto difficile”. Ma è anche vero che ieri, in Italia, sono stati raggiunti 6.599 nuovi casi e 24 vittime. Nel Lazio è inspiegabilmente calato l’Rt. Quindi la pressione sugli ospedali appare ancora perfettamente sotto controllo. L’Rt è passato da 2,01 a 1,24. L’incidenza è di 72 unità ogni100mila abitanti. Quasi tutti giovani. Ma è la Calabria la regione con maggiore incidenza. Il numero dei tamponi positivi è cresciuto di 235 unità. Reggio Calabria la più colpita con 113 nuovi casi.