La nuova emergenza COVID

La variante Delta si diffonde dell’area Asia-Pacifico

Le ultime ventiquattrore da bollino blu per i contagi. Siamo arrivati al livello dello scorso inverno. E anche se il peso grave dell’emergenza non coinvolge direttamente il nostro paese, i termini globali della diffusione di questo virus ci hanno insegnato a ragionare in termini planetari. A Sidney e Melbourne (Australia) e anche in Thailandia le infezioni hanno raggiunto livelli record.

Cresce il dato anche nella sfera di questo continente. Il Regno Unito si vede con 28.612 nuovi casi con registrazione di 103 decessi attribuiti a Covid. In questo paese, quindi, il totale delle infezioni da inizio pandemia sale così a 6.042.252, quello dei decessi a 130.281.

Ma arrivando all’Italia, il tasso di positività al 2,3%. Sono 6.902 i nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 293.863 tamponi tra molecolari e antigenici, 22 i morti. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.390.684, i morti 128.209.