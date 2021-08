Istat, ad autunno calerà l’utilizzo dei mezzi pubblici

Lavoro sempre più smart, spostamenti limitati, ma si rivaluta il veicolo personale

Il Covid ha dettato l’agenda dei comportamenti ordinari rovesciandone modalità e gerarchie. L’Istituto Superiore di Sanità fa rilevare come le abitudini di spostamento nel nostro paese siano modificate, sia per i divieti posti a tutela della salute in fase pandemica che per vere e proprie abitudini personali modificate.

Prima della pandemia l’80% delle persone si spostava la media di cinque volte a settimana. Nel prossimo autunno prevedono di farlo meno del 70%.