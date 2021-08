Stazzano Vecchio. Incendio domato con l’aiuto dei volontari

L’emergenza incendi sembra proprio non voler lasciare il nord est e anche nel pomeriggio di ieri autorizzati dalla Sala Operativa, tre squadre di volontari sono intervenuti per lo spegnimento di un incendio presso Strada di Piana della Selva, nei pressi di Stazzano Vecchio. Per porre fine alla criticità sono, quindi, intervenuti Anvvfc Protezione Civile Moricone e la 5A dei Vigili del Fuoco. L’augurio è che ben presto questa infinita “battaglia” contro le fiamme, che ha coinvolto tutto il nostro Paese possa cessare. In caso di incendio invitiamo i cittadini a chiamare il numero 803 555 (Sala Operativa Regionale)

