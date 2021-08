Tivoli. Arriva Binaco per il centrocampo

La società amarantoblu ufficializza un nuovo obiettivo di mercato: Damiano Binaco. Il centrocampista vanta una lunga esperienza tra Serie D ed Eccellenza con le maglie di Colleferro, Vis Artena, Anagni, Palestrina, Pomezia e Sora. “Siamo orgogliosi di poter contare sulla sua esperienza e bravura – commenta la presidente Patrizia Diodati – in accordo con mister Carlo Pascucci abbiamo puntellato ogni reparto della nostra squadra tanto con elementi giovani quanto con giocatori di esperienza. Binaco rappresenta solo l’ultima di una serie di operazioni che abbiamo voluto portare avanti per allestire una rosa che sia in grado di ben figurare, a prescindere dalla categoria che disputeremo. Poter contare su elementi di così lunga esperienza – aggiunge il team manager Mario Caucci – è una grande risorsa. Giocatori come Binaco, solo per citare l’ultimo arrivato in casa amarantoblu, oltre al valore in campo portano un importante contributo anche nello spogliatoio. Saremo chiamati a sfide difficili, tanto in campionato quanto in coppa, e vogliamo farci trovare pronti, sotto ogni aspetto”.

