Pietra Sprecata, terminato il restauro per la Madonna della Pietà

Sono terminati gli interventi di restauro e ripristino dell’edicola sacra dedicata alla Madonna della Pietà in piazza Pietra Sprecata, a Subiaco. Un intervento vasto e articolato, che ha impiegato tecnici e progettisti, restauratori e periti esperti per il recupero di un sito simbolico per la città di Subiaco. Si tratta di un luogo identitario riportato all’originale splendore a fronte di un lavoro svolto con attenzione e cura dei particolari, in grado di far riemergere dettagli di cui avevamo perso memoria.” Al restauro hanno partecipato l’Area Tecnica comunale, il progettista Gianluca D’Innocenti, l’impresa esecutrice e la restauratrice Anna Benedetti. “Questa immagine – ha commentato lo storico locale Paolo Capitani – è di particolare importanza perché riprende un’opera di estremo valore artistico, depositata presso la Chiesa dei Barbareschi in piazza Colonna a Roma, il quale proprietario era originario di Subiaco”.

