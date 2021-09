A tu per tu con le zanzare

Prevenzione

Rimarreste una decina di minuti chiusi in un box alle prese con 200 zanzare affamate? Sì ma solo indossando i vestiti giusti.

A questa conclusione sono arrivati alcuni ricercatori della North Carolina State University che hanno voluto testare in condizioni estreme indumenti intimi e camicie militari progettati da una start up che ha brevettato tessuti leggeri e al tempo stesso assai resistenti.

Il trucco sta nella trama e nello spessore talmente fitti da impedire il passaggio del pungiglione degli insetti.

L’abbigliamento dunque potrebbe diventare un ottimo sistema per prevenire le punture dell’odiosa Aedes aegypti, la zanzara che trasmette virus pericolosi per l’uomo, come febbre gialla, zika e dengue.