Il piccolo Tommy cerca di nuovo casa

Il piccolo Tommy, dagli occhi grandi e buoni, non è più un cucciolotto, ma ha ben 10 anni. Dopo la scomparsa del padrone non ha più qualcuno che possa donargli affetto e prendersi cura di lui. Data la sua età, Tommy non può finire in un canile. L’appello è rivolto a tutti coloro che amano gli animali e che sicuramente si commuoveranno davanti a questi occhioni.

La chiamata è una ed è ben chiara “per favore forniteci informazioni su chi può adottarlo.”

Per info (numero pubblicato sui social): 3479154317