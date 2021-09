Smart working: modello inappropriato per il futuro degli uffici pubblici

Abbaglio

Il ministro della PA Brunetta torna all’attacco dello smart working giudicandolo modello inappropriato per il futuro degli uffici pubblici.

Il lavoro agile è stato efficace in situazioni di emergenza sanitaria ma ora sarebbe “solo un abbaglio”, parola del responsabile di Palazzo Vidoni: in sostanza, ha detto, un lavoro a domicilio all’italiana.

Non è la prima volta che il ministro tuona contro le distorsioni dello smart working. Già nei giorni scorsi aveva detto chiaramente che i dipendenti pubblici dovranno tornare in presenza per garantire tutti i servizi nei pubblici uffici.

Brunetta ha sottolineato la necessità di regole contrattuali e di sicurezza, ricordando in proposito l’attacco hacker alla Regione Lazio.

Negli ultimi otto mesi ha lavorato da remoto oltre un milione e mezzo di statali. Secondo gli ultimi dati, soltanto il 60% sarebbe riuscito a svolgere tutte le funzioni richieste. Ora si sta discutendo sul nuovo contratto definendo paletti precisi su orari e controlli, prevedendo un tetto massimo del 15% per il lavoro a distanza.