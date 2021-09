Subiaco, 10 classi saranno trasferite nei container

A sollevare la questione sono: il candidato sindaco Domenico Petrini e il candidato consigliere Francesco Basso della coalizione Ora Subiaco. I venturi lavori – secondo Basso e Petrini – hanno già comportato una dislocazione di alcune classi in un altro istituto, quello di Piazzale delle Arti, creando dei problemi relativi alla gestione degli spazi.

La questione appare delicata infatti, con molta probabilità, altre 10 classi verranno trasferite in container dislocati nei pressi del fiume, con evidenti difficoltà per l’imminente arrivo dell’inverno. – “L’invito allora è quello di far emergere questo argomento e di trovare strategie diverse per fronteggiare questa ulteriore difficoltà.” – conclude il candidato Sindaco Domenico Petrini –