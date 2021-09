Tivoli, La Libera Università Igino Giordani annuncia la VI edizione di SeminarLibri

Quest’anno, dopo le limitate attività degli ultimi 18 mesi segnati dalla pandemia, la manifestazione rende omaggio – nel settecentenario della morte – a Dante Alighieri quale “autore universale” in grado di rivolgersi e ispirare non solo la propria generazione ma l’umanità intera, dal Medioevo fino all’età contemporanea.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Tivoli ed è stata valutata positivamente dal Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e pertanto ha ottenuto la concessione del patrocinio anche da parte del Ministero dei Beni Culturali.

Nuovi settori tematici, collaborazioni di grande interesse e un approccio sempre all’avanguardia verso il mondo della cultura hanno contribuito ad arricchire, nonostante le stringenti limitazioni anticovid, il ruolo degli ormai “storici” protagonisti della manifestazione: i libri e la lettura. Ne è venuto fuori un programma originale in cui il sommo poeta verrà presentato in maniera originale rispetto alle celebrazioni classiche. Allestita presso la sede di Tivoli della Libera Università Igino Giordani – LUIG, all’interno dei locali dello storico palazzo del Seminario nel centro storico medioevale di Tivoli.

L’edizione di quest’anno sarà ridotta in particolare per quelli che saranno gli spazi fruibili all’interno del Palazzo per la necessità di evitare assembramenti. Verranno utilizzati la Sala conferenze per gli incontri (max 50 persone distanziate) e la Cappella per le mostre e l’esposizione dei libri. Gli spettacoli e i reading si svolgeranno nella piazzetta, all’aperto (green pass e mascherine distanziamento comunque obbligatori per legge).

L’ingresso è libero per tutti gli eventi organizzati e fruibili secondo le vigenti norme sanitarie (green pass, igienizzazione, mascherine).