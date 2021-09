FIANO ROMANO – La Sinistra per Monterotondo appoggia Davide Santonastaso

La Sinistra per Monterotondo appoggia apertamente Davide Santonastaso, candidato di Fiano2030 alle prossime mministrative di Fiano Romano. “Conosciamo Davide SANTONASTASO da oltre dieci anni”, afferma il comunicato, “da quando – nella lunga e travagliata vicenda, ancora purtroppo non conclusa, della sinistra italiana dopo lo scioglimento dei DS – insieme e contemporaneamente, abbiamo fondato i Circoli prima di Sinistra Democratica e poi di SEL-Sinistra Ecologia Libertà a Monterotondo e a Fiano. Era ancora poco più di un ragazzo, eppure aveva già alle spalle un vissuto importante di militanza politica e culturale, da Adelante! agli Stati Generali della Sinistra. Sempre con grande entusiasmo e generosità. Dopo la conclusione dell’esperienza di SEL, le nostre strade si sono differenziate, ma abbiamo continuato ad “annusarci”, percorrendo peraltro strade parallele, lui a Fiano e noi a Monterotondo, impegnati tutti nell’amministrazione delle nostre città.

Ci sembra di poter dire che la decennale positiva esperienza amministrativa di Davide Santonastaso nelle Giunte Ferilli a Fiano, Assessore e Vice-sindaco, abbia dimostrato – oltre che la serietà e la competenza personali – le sue doti politiche di aggregatore di comunità di persone amanti del buon governo e della buona politica, che si manifestano oggi nella formazione della Lista FIANO 2030, composta di donne e di uomini – di tante donne e di tanti giovani – accumunati dall’amore e dall’attaccamento per la loro città e dalla volontà di migliorare ulteriormente la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini fianesi, donne e uomini positivamente ambiziosi e senza inconfessabili interessi personali.

Conosciamo ed apprezziamo alcune delle persone che compongono la Lista FIANO 2030 e anche

alcuni dei sostenitori non candidati, per aver condiviso in anni più recenti avventure politiche di rilievo nazionale,

da LEU-Liberi e Uguali fino agli “autoconvocati” per l’unità della sinistra: ci piace nominare per tutti il Sindaco

uscente Ottorino FERILLI, capolista, del quale abbiamo apprezzato la generosità e la passione politica. Senza

parlare dei risultati positivi conseguiti da Fiano nei dieci anni delle sue sindacature, risultati che i cittadini fianesi

conoscono meglio di noi.

Anche noi viviamo a Monterotondo con passione e competenza riconosciute l’esperienza di

amministratori, oltre che naturalmente svolgere attività politica sul nostro territorio, attenti alle questioni nazionali. E cercando di incidere sul processo di unità della sinistra italiana con l’adesione al movimento èVIVA.

Condividiamo la responsabilità di governo della nostra città in una maggioranza di centro-sinistra con il

PD e con altre componenti politiche e civiche, attualmente con l’Assessorato al bilancio, azienda pluriservizi,

patrimonio, casa, beni comuni, partecipazione e benessere animale, in precedenza fin dal 2009 con l’Assessorato

alle politiche sociali.

Sappiamo che a Fiano il PD presenta un suo candidato Sindaco e una sua lista, e che questo rappresenta una ferita per la storia di Fiano, sempre caratterizzata dalla presenza di una grande sinistra unita e vincente. E sappiamo pure che importanti esponenti del PD di Monterotondo sostengono questa lista. Dovere di bandiera, forse.

Ma noi, Sinistra per Monterotondo, ci sentiamo di affermare con forza che la Lista FIANO 2030

rappresenta indiscutibilmente la parte migliore di quella sinistra vincente che da sempre governa Fiano,

e ne sono testimonianza vivente i suoi Componenti più rappresentativi, come appunto Ottorino Ferilli e lo stesso

candidato Sindaco. Essi, insieme a tutti gli altri candidati e sostenitori, sapranno garantire a Fiano e ai Fianesi

una sana continuità di buon governo, in uno spirito che è anche nel nostro slogan “con un piede nel passato e lo

sguardo dritto e aperto nel futuro”.

Che la Lista FIANO 2030 e il suo candidato Sindaco meritino di essere sostenuti è dimostrato

soprattutto dall’ampio progetto programmatico presentato per le elezioni, elaborato e costruito con metodo

partecipativo ed inclusivo, e come dimostra lo stesso nome della lista, che proietta Fiano nel futuro, guardando

con la necessaria preoccupazione alle questioni ambientali e climatiche, all’interno di quella transizione ecologica

che dovrà coinvolgere la nostra vita e le nostre amministrazioni se davvero vogliamo salvaguardare la specie

umana e garantire un futuro sostenibile alla nostra società e ai nostri figli.

Noi Sinistra per Monterotondo siamo la sinistra di governo, la sinistra per il buon governo. Non sempre

è facile condividere le scelte e le modalità politiche delle altre forze che compongono la maggioranza, eppure in

nome del benessere delle cittadine e dei cittadini monterotondesi affrontiamo con tenacia le fatiche della

concertazione e della mediazione, purché sia sempre al rialzo. Siamo rivoluzionari ma non sfascisti, cerchiamo

di essere responsabili e costruttori!

Auguriamo a Davide SANTONASTASO e alla sua Giunta dopo la auspicata vittoria elettorale del 4

ottobre di essere il Sindaco di tutti, la Giunta di tutti! Mai divisivo, seppure operando scelte nette se ritenute giuste;

sempre inclusivo con chiunque operi per il bene comune, ma severo con chi difenda privilegi e sopraffazione;

rispettoso delle idee e degli interessi di altri, ma fedele alle proprie idee e ai propri valori. Auguriamo a Davide

SANTONASTASO di saper essere sempre in ascolto delle esigenze del suo territorio e di saper condividere

sempre con la cittadinanza le scelte che dovrà operare, comunicandone le motivazioni e le ragioni. Le persone

capiscono sempre e sono spesso più avanti di noi.

Invitiamo i Fianesi a soppesare con cura il loro voto, bilanciando con attenzione le esperienze pregresse

dei candidati, scegliendo chi ha agito alla luce del sole senza sotterfugi e senza giochi di palazzo, senza tenere

il piede in due staffe”.