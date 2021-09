Una decisione improvvisa e inaspettata. Il Real Monterotondo Scalo, fresco di promozione in Serie D, perde il suo pezzo da 90. E’ già tempo di saluti infatti con l’attaccante Andrea Cardillo. L’ex Cynthialbalonga, che aveva cominciato al meglio la stagione a suon di gol, si è svincolato ed è di nuovo sul mercato.

Sulle sue tracce ci sarebbe già l’Ostiamare, ma non è l’unica pretendente per lui, riporta Gazzetta regionale. Un duro colpo per la formazione di Gregori.