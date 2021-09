Tivoli. Scuola “invasa” dalle mascherine

Un dirigente scolastico di una scuola di Tivoli denuncia tramite un noto quotidiano nazionale che in quattro giorni:” mi hanno scaricato oltre 50 colli di mascherine. Non ho più posto perché abbiamo ancora 400 scatoloni della gestione Arcuri. Nessuno vuole queste mascherine. Ogni mattina le diamo agli studenti sia all’entrata che in classe ma lasciano le confezioni chiuse sui banchi. Potete fare qualcosa?”. Il caso non riguarda solo di Tivoli, ma anche di altre scuole del Lazio affermano di avere mascherine fino a gennaio e non sanno più dove metterle. Il Ministero della Salute, ai primi di settembre, ha chiesto di ritirare due lotti di mascherine prodotte tra agosto e dicembre 2020 da Fca a Mirafiori e risultate non conformi e dunque inutilizzabili. Insomma, il solito caos all’italiana.

Condividi l'articolo: