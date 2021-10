E-commerce europeo: nel 2020 ha raggiunto un valore di 757 miliardi di euro

Iniziato a Milano il Netcomm Forum Industries, evento organizzato da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Obiettivo: approfondire e confrontarsi sui trend dell’e-commerce e della trasformazione digitale, puntando l’attenzione su tre settori chiave dell’economia italiana dove le nuove tecnologie stanno generando un’evoluzione senza precedenti: Fashion&Lifestyle, Food&Grocery e On-Life Health.

Secondo i dati emersi dal Rapporto Europeo sull’e-commerce 2021, nel 2020 l’e-commerce europeo è cresciuto fino a 757 miliardi di euro, con un aumento del +10% rispetto ai 690 miliardi di euro del 2019. La pandemia come si sa ha fatto esplodere il commercio online, nonostante prima dell’emergenza sanitaria il 70% dei rivenditori e grossisti non fosse organizzato per le vendite online. Ha dunque stimolato produttori, retailer e l’intero settore del commercio al dettaglio ad aprire nuovi canali di vendita online per adottare nuove soluzioni di commercio omnicanale, aiutando inoltre le piccole-medie imprese ad accedere a nuovi mercati. Questo si è notato dal fatto che oltre il 20% dei consumatori europei ha comprato lo scorso anno in un paese diverso dal proprio.

La sostenibilità, intesa nelle sue diverse sfaccettature, si afferma come il valore centrale che accompagna l’evoluzione digitale dei tre settori a cui è dedicata la manifestazione (che durerà tre giorni). Cibo, salute e fashion sono scelti dagli italiani in base alle realtà attente alla responsabilità verso l’ambiente, la società e le singole persone, come emerge dalla ricerca “Il Customer Journey di prodotti Fashion e Lifestyle” pubblicata da Netcomm, in collaborazione con Veepee. Infatti, il 47% degli intervistati si aspetta che i brand si impegnino a innovare e implementare in ottica di sostenibilità tutti gli aspetti relativi al processo di produzione e di acquisto online di un prodotto. Gli e-shopper si aspettano soluzioni sostenibili non solo nella scelta dei materiali e nella produzione, ma anche delle modalità di consegna e spedizione, che devono essere sempre più attente all’ambiente circostante, e delle confezioni, le quali devono essere riciclabili ed eco-friendly.

Parecchio apprezzate (nel 32% dei casi) le innovazioni nell’ambito logistico, come provare in negozio e ricevere a casa il prodotto, oppure il click&collect in store e la possibilità di acquisto in un negozio e ritiro presso un altro punto vendita.