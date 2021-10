Altri 200 milioni di euro per il reddito di cittadinanza dall’ultimo Consiglio dei ministri

Altri 200 milioni di euro per il reddito di cittadinanza del 2021 e nuove risorse per l’ecobonus auto elettriche nel decreto legge sulle misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Tra gli altri argomenti: nuove misure sulla sicurezza sul lavoro e contro il lavoro nero, con una soglia più bassa per la sospensione dell’attività imprenditoriale, con il 10% del personale non in regola e non più il 20%.

Prevista l’assunzione di 1024 ispettori del lavoro all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, con un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Tra le altre msure: proroga del versamento delle rate dei cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” che potrà avvenire entro il 30 novembre 2021 per quelle in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021; congedi parentali per quei lavoratori dipendenti o autonomi, genitori di minori di 14 anni, nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti; è stata rifinanziata la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza.