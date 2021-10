FONTE NUOVA – Tutti vaccinati i dipendenti comunali

Venerdì 15 ottobre, primo giorno di Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Al comune di Fonte Nuova i circa ottanta dipendenti sono tutti vaccinati e dunque muniti di Green Pass. Gli ultimi due lo hanno proprio in questi giorni. L’amministrazione comunale si è dotata anche di un apparecchio per controllare più agevolmente il certificato.

Diverso il discorso tra i consiglieri comunali dove non tutti hanno eseguito il vaccino. Come da prassi, dunque, per partecipare a commissioni e consigli comunali, dovranno eseguire il tampone.