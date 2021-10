COVID 19 Lazio Italia

Situazione ancora sotto controllo

Nel Lazio ci sono 8.770 casi positivi, 50 in terapia intensiva. Sempre nella regione sono 8.770 le persone positive al Covid-19. Sono 294 i ricoverati, 50 in terapia intensiva e 8.426 in isolamento domiciliare.

In Italia il report settimanale dei vaccini rileva che quelli con più di cinquanta anni non ancora vaccinati sono 2.868.666. Rispondono al 10,3% di questa fascia di popolazione. Sempre sul report si attesta che ad aver ricevuto almeno una dose è il 78,51% della popolazione tra i 50 e i 59 anni. Invece, sempre secondo questa fascia di età, l’81,95% è vaccinata totalmente.

In Italia il famoso Rt (tasso di contagiosità) è in lieve aumento sebbene al di sotto della soglia epidemica. L’incidenza per la settimana presa in esame (dal 4 al10 ottobre) è di 29 casi ogni centomila abitanti. Ridotta l’occupazione di posti letto il tasso. Prima era del 4,3% ora è del 3,8%.