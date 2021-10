Reddito di cittadinanza soggetto a revisione

I ministeri dell’economia impegnati in incontri con le diverse delegazioni dei partiti per venire a capo sui margini di riforma della discussa misura per il Welfare

È il ministro di Economia e Finanze Daniele Franco impegnato in questa che appare la madre di tutte le guerre interne al governo in carica. Il più grande partito rappresentato attualmente in Parlamento non cede sul punto, ma con alcuni ritocchi significativi e non pesanti, tanto da poter dire che la misura del reddito di cittadinanza è stato confermato, potrebbe essere la soluzione.

Le delegazioni dei partiti che incontrano il ministro Franco prendono posizioni diametralmente opposte che vanno dalla cancellazione assoluta alla difesa strenua. Al fine di non creare problemi insormontabile per una convergenza nella quale tutti si possano trovare, quindi, molto probabilmente non se ne farà nulla. Ma il tema di discussione è però ancora aperto.