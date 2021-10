Castagne a Riofreddo

Domani e lunedì – 31 ottobre e primo novembre – appuntamento a Riofreddo per festeggiare la regina dell’autunno, la castagna. La Festa della castagna, alla XXXVII edizione, si svolgerà nella piazza di questo piccolo borgo di 700 abitanti al confine con l’Abruzzo. Il menu completo (15 euro) con apertura delle tavolate a mezzogiorno prevede bruschette, polenta, arrosticini, salsiccia alla brace, pane, bibita, dolce e castagne arrosto. Per i bimbi menu alternativo (5 euro) con wurstel, patatine fritte, pane, bibita. Accesso con il green pass e fino a 500 posti a tavola.

Riofreddo è nato intorno a un’antica fortezza romana a guardia dell’antica via Valeria della quale sono rimasti solo alcuni tratti con il tipico lastricato romano e un ponte attribuito all’Imperatore Nerva. Conserva altri siti archeologici in località Casal Rotondo, come tre necropoli risalenti ad altrettante epoche ma, la più interessante e la più antica risalente al 1000 a.C. è di epoca equa, dove sono stati riportati alla luce, con scavi abbastanza recenti, diversi reperti tra i quali una daga – una spada – di un guerriero Equo esposta nel museo delle arti e culture del Comune. Riofreddo è facilmente raggiungibile dopo l’uscita Vicovaro sull’A24.

