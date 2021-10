La leggendaria Naty

La leggendaria mannequin Naty Abascal, sivigliana doc e duchessa di Feria, una delle donne più corteggiate e amate al mondo per la sua eleganza suprema, si racconta attraverso alcuni dei capi del suo imponente guardaroba nel ‘Naty Abascal: The eternal muse inspiring fashion designers’. Per ora c’è solo in edizione inglese.

La sua avventura era cominciata nel 1964 quando lo spagnolo Elio Berhanyer aveva chiesto alla giovane Naty, all’epoca ventenne, e alla sorella gemella Ana Maria di sfilare a New York durante l’Esposizione Universale. Sconosciute, ma subito consacrate dalla stampa internazionale, anche dal temuto New York Times. Nel 2019 il suo guardaroba personale è stato esposto al Museo Jumex di Città del Messico in una mostra conclusasi nel gennaio 2020. Il testo passa in rassegna molti dei capi haute couture della sua collezione, alcuni unici, confezionati solo per lei e sulla sua figura. A farle da accompagnatore nel volume star come Valentino Garavani, Christian Lacroix e Suzy Menkes. Un testo perfetto per chi è interessato alla storia dell’alta moda dello scorso secolo.

