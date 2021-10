C’è l’ok per il Pfizer dai 5 anni

C’è il via libera da parte della Fda all’uso del vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini di età tra 5 e 11 anni. “L’autorizzazione”, riporta la Food and Drug Administration, “si basa sulla valutazione approfondita e trasparente dei dati da parte della Fda che include il contributo di esperti del comitato consultivo indipendente che hanno votato a stragrande maggioranza a favore della messa a disposizione del vaccino per i bambini di questa fascia di età”. Il vaccino Pfizer sarà somministrato ai bambini in due dosi, a distanza di 3 settimane, con un dosaggio minore (10 microgrammi) rispetto a quella utilizzata per individui dai 12 anni in su (30 microgrammi). Secondo la Fda, nella fascia 5-11 anni si concentrano il 39% dei casi di covid tra i bambini.

Pfizer sostiene che il vaccino – anche con dosaggio ridotto – garantirà nei bambini una protezione superiore al 90% contro le forme sintomatiche della malattia.

