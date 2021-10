Economia italiana accelera

La stima dell’Istat vede il Prodotto interno lordo dell’ultimo trimestre a +2,6% confrontato col trimestre precedente.

Sempre il Pil è al 3,8% in termini tendenziali. La variazione acquisita per il 2021 è pari a +6,1 per cento. Il Pil è espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015 ed è corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato.

Le motivazioni di questa ripresa debbono ascriversi alla ripresa nel settore dei servizi ma anche alla crescita dell’industria. Il terzo trimestre conferma la crescita sostenuta. La diminuzione del valore aggiunto nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca è stato compensato dalla crescita dell’industria.

Sale anche l’inflazione. L’aumento è dello 0,6% su base mensile e del 2,9% su base annua. Si esce dal mese precedente con un +2,5%. Ciò è dovuto perlopiù all’aumento dei prezzi dei beni energetici.