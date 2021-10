Preparando il G20, Biden e Draghi

Prove tecniche di nuova alleanza tra Stati Uniti e Unione Europea

Lotta alla pandemia, il contrasto ai cambiamenti climatici, il rilancio dell’economia, il rafforzamento del sistema multilaterale basato sulle regole. Palazzo Chigi ha reso noto che sono stati questi i contenuti della conversazione tra Mario Draghi e Joe Biden.

Nell’ora di colloquio Biden a Draghi hanno teso a dimostrare che nella cooperazione funzionano le democrazie. Rituali i complimenti del più grande al piccolo. Biden si compiace con Draghi per l’ottimo risultato nelle vaccinazioni a tappeto in tutto il tessuto sociale nazionale. Riaffermato il legame transatlantico e l’importanza della difesa europea che deve essere sviluppata per la sicurezza transatlantica. Usa ed Europa debbono essere complementari. Così hanno concluso i due.