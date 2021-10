G20. Macron, i costi dell’energia la sintesi dei problemi

I francesi non perdono occasione per cercare di fare la parte dei primi della classe. In questo caso il problema che si concentra nell’aumento dei costi per l’energia riguarda l’intero della popolazione. Ebbene, il governo francese già iniziato ad operare per attenuarlo. A dirlo è il presidente Emmanuel Macron. Senza attendere grandi cambiamenti o un’inversione di tendenza il governo è già intervenuto a sostegno delle famiglie. Ora però c’è bisogno –dice sempre Macron – di rispondere in modo adeguato alla crisi climatica, dando soluzioni sostenibili per consentire il processo di transizione ecologico avviato.

Ed è questa l’occasione – dice sempre Macron – di contribuire con Fondo monetario internazionale al rilancio paesi vulnerabili. Il G20 – sempre il pensiero di Macron – deve contribuire insieme all’Fmi con cento miliardi di dollari.