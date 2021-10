GUIDONIA – Fratelli d’Italia, Conferenza in presenza dell’onorevole Marco Silvestroni, Giovanna Ammaturo e Mario Pozzi

Si è tenuta oggi, 30 ottobre 2021, nella sede Guidoniana di Fratelli d’Italia in Via Alessandro Guidoni, la conferenza stampa presenziata dall’onorevole e portavoce provinciale di FdI Marco Silvestroni, il capogruppo in Consiglio Comunale Giovanna Ammaturo e dal coordinatore cittadino Mario Pozzi.

La conferenza puntava a discutere riguardo la nuova maggioranza nel Consiglio Comunale della Città dell’Aria, conseguente all’accordo tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle.

“L’appello che lancio è quello di parlare di Guidonia e non delle beghe di partito, o di quelle che sono ere politiche lontane dalle nostre – dichiara Pozzi – e questo sarà il modo in cui Fratelli d’Italia condurrà la propria campagna elettorale”.

La parola è poi passata alla capogruppo in Consiglio Comunale Giovanna Ammaturo che si è scagliata contro l’attuale Amministrazione sia dal punto di vista meramente politico, sia dal punto di vista progettuale per la cittadina.

“La cittadinanza deve sapere che, al di là di ciò che dichiarano loro, il Comune di Guidonia è in positivo per 121 milioni – interviene la Ammaturo – oggi l’incapacità di queste persone è diventata arroganza, anche nei confronti dei loro elettori.”

Per poi passare ad una critica riguardo i punti elettorali portati avanti dai pentastellati, riguardante anche la malagestione della raccolta dei rifiuti e sui ritardi dei pagamenti nei confronti dei fornitori e dei consiglieri.

Ha concluso la conferenza stampa l’onorevole di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni intervenuto per dire la sua a riguardo dell’accordo PD-M5S anche in ottica nazionale e considerazioni in ottica futura per il centrodestra.

“L’errore del centrodestra è stato quello di – Conclude Silvestroni – trovare unità nei candidati sindaci all’ultimo momento, evitando di commettere gli stessi errori ripartendo proprio dalla terza città del Lazio, per far sì che questo non accada, e partire con la campagna elettorale per un sindaco condiviso.” (Em.Lan.)