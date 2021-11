Idd, la nuova delegata di Tivoli e Guidonia è Samantha Innocenti

Il segretario provinciale romano dell’Italia dei Diritti Carlo Spinelli nomina Samantha Innocenti, una attrice romana, responsabile del movimento per Tivoli e Guidonia. L’incarico è stato avallato dal Presidente del movimento il giornalista romano Antonello De Pierro e rientra nella riorganizzazione dell’organigramma provinciale romano dell’Italia dei Diritti. Inoltre Samantha Innocenti riceve dallo stesso Spinelli che all’interno del movimento ricopre anche la carica di responsabile nazionale per la Politica Interna, la nomina quale nuova responsabile provinciale romano per le Politiche Sociali. “Con questi nuovi incarichi proseguiamo nel nostro intento di voler essere sempre più vicini alla gente”, ha detto Spinelli, “Adesso i residenti di Tivoli e Guidonia hanno un nuovo punto di riferimento per far valere i propri diritti e per denunciare le ingiustizie, i soprusi e tutto ciò che non rientra nei canoni della legalità”.

