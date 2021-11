Rifiuti, “le bellezze della Sabina”

Rifiuti e abbandono sulla provinciale che conduce a Torrita Tiberina e Nazzano. Un lettore lo denuncia con una lettera (ironica) di protesta. “Passeggiando lungo una viuzza laterale della strada provinciale che porta a Torrita Tiberina e a Nazzano, ecco spuntare una composizione artistica post moderna composta di rifiuti, copertoni, amianto, plastica e chi più ne ha più ne metta. L’opera e posizionata a bordo strada, accanto a uno splendido fontanile ormai inutilizzato se non da qualche animale che gironzola libero e a ridosso di una casa abbandonata.

La strada di ghiaia battuta è perfettamente percorribile a piedi, in bicicletta e in macchina tranne che per alcuni tratti ricchi di buche, essa si snoda immersa nella valle del Tevere accanto alla oasi che si trova proprio lì vicino. Poco più avanti strutture attrezzate potranno accogliere i viaggiatori stanchi…Visitatela, attende turisti curiosi”.

