Cento presepi in Vaticano, inaugura l’evento il Centro promozione danza di Marcellina

Saranno le coreografie di Yang Yu Lin, la fondatrice del Centro promozione danza di Marcellina, a inaugurare oggi alle quattro del pomeriggio in piazza San Pietro la quarta edizione della Esposizione Internazionale “100 Presepi in Vaticano”. Quest’anno curerà l’inaugurazione della mostra l’Ambasciata di Cina (Taiwan) presso la Santa Sede che ha affidato a Yang Yu Lin la realizzazione di coreografie per la cerimonia di apertura.

La danzatrice e coreografa di origine taiwanese, direttrice del Centro Promozione Danza, ha composto per l’occasione delle coreografie originali con danze tradizionali taiwanesi reinterpretate da dodici danzatrici italiane mediante tecniche contemporanee, in una commistione di idee e culture che ne caratterizzano l’originale stile.

Le coreografie sono eseguite sul canto della Soprano Taiwanese Liu Mon Chieh con l’arrangiamento musicale del M° Marco Schiavoni. “La Compagnia è diretta dalla Professoressa Yang Yu Lin, una delle prime ballerine del leggendario Lang Yan Group, fondato dal sacerdote Camilliano Giancarlo Michelini a Taiwan”, è stata presentata così la coreografa e ballerina nel comunicato della Santa Sede.

Ulteriore importante riconoscimento quindi per Yang Yu Lin e per Centro Promozione Danza, la storica associazione da lei fondata e diretta dal 1992 con sede a Marcellina che inizia così il trentesimo anno di attività.

Condividi l'articolo: