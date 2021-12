A Nerola è il tempo dei… “Sapori d’autunno”

Nerola sarà caratterizzata dall’evento “Sapori d’autunno” organizzato all’Amministrazione locale, Regione Lazio e dalla Pro Loco Nerola. L’appuntamento è in programma dalla tarda mattinata di mercoledì 8 dicembre nel centro storico dove, per pranzo, non mancheranno salsicce, olio d’oliva nuovo, animazione e polenta. La festa degli alberi è organizzata seguendo tutte le disposizioni emanate dal Ministero della Salute e ci sarà modo anche per aprire la casa di Babbo Natale.

La Pro Loco proverà a svolgere l’evento finchè il tempo sarà clemente.