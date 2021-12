Car di Guidonia, un altro passo verso l’ampliamento

Un altro passo verso l’estensione del Car, il Centro agroalimentare di Guidonia. Il sindaco di Guidonia Michel Barbet, il governatore Nicola Zingaretti e il sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri hanno firmato alla Pisana il protocollo d’intesa. “Un progetto che”, secondo Barbet, “consentirà di sviluppare un progetto di rilevante interesse per tutta la cittadinanza. L’espansione del CAR è un punto cardine di questo progetto; ampliamento totalmente immerso ed integrato in un parco cittadino che metterà in risalto le preesistenti aree archeologiche e naturalistiche lungo l’asse della Via Tiburtina”. “Lo sviluppo industriale integrato con il tema ambientale è uno dei punti focali del nostro accordo programmatico”, hanno dichiarato dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle Matteo Castorino e del Partito Democratico Mario Lomuscio, “Con questo protocollo d’intesa otteniamo: sviluppo sostenibile del territorio, posti di lavoro, servizi per i cittadini ed un parco archeologico naturale sulle rive dell’Aniene”. Prosegue in maniera spedita il percorso programmatico dell’accordo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico a sostegno dell’Amministrazione Barbet, precisa una nota del Comune.

