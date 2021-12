A Palombara Sabina “Il Castello di Babbo Natale”

Babbo Natale sul trono nella sua casa, gli elfi e carretti carichi di zucchero filato. Da oggi, giorno dell’Immacolata, il Castello Savelli di Palombara avrà un tocco magico, con colori, suoni e gusti tipici natalizi. Per i più piccoli, ma non solo. Cinque le date da segnare sul calendario: l’8, l’11 e 12, 18 e 19 dicembre. Per l’occasione in alcune sale del Castello e nel Giardino verrà allestita la Casa di Babbo Natale. I più piccoli avranno la possibilità, nel massimo rispetto delle normative sanitarie, di imbucare la letterina e farsi una foto con Papà Natale. Durante il percorso si potranno visionare anche le antiche carceri, stanze di valore artistico, allestite per l’occasione.

LA SCUOLA DEGLI ELFI

L’Antica Scuola degli Elfi attende i bimbi per allietarli con antiche storie e sfornare diplomi da Magico Elfo. Alla fine del percorso a meravigliare i più piccoli la casa di Babbo Natale, con la camera da letto e la cucina perfettamente attrezzate. Nel giardino del Castello ad attendere tutti giochi, carretti di zucchero filato, stand gastronomici e animazione. Nella Foresteria del castello, invece, è stata attrezzata un’area ristoro dove degustare prodotti tipici del territorio. Ma non finisce qua.

IL MERCATINO

Per l’occasione è stata allestita anche l’area dei Mercatini di Natale, dove all’interno di casette in legno gli artigiani esporranno lavori in lana legno ceramica e prodotti alimentari tipici e natalizi.

Il programma di oggi Momo & Kika show. Alle 11 spettacolo di magia con Mago Mario. A mezzogiorno road to wondwerland “Frozen La Regina dei ghiacci”, alle 14 i Supereroi , alle 16 Ballo delle Principesse e per concludere spettacolo con i Mangiafuoco organizzato da “I Giullari del 2000”.