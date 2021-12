Il Parco dei Monti Lucretili si ramifica, aperta sede a Marcellina

Il Parco dei Monti Lucretili, con base a Palombara, allarga la rete delle sedi. Oggi taglio del nastro di quella di Marcellina, presso il Centro visita, uno stabile all’uscita del paese per anni non sfruttato. All’inaugurazione la presidente del Parco regionale dei Monti Lucretili Barbara Vetturini ha fatto due promesse. In base alla prima la sede di Marcellina sarà il centro nevralgico per progetti e escursioni. L’altra riguarda l’apertura di altre sedi: ne saranno inaugurate a breve una a Montorio e una a Vicovaro. “Il nostro è un territorio meraviglioso che abbraccia 13 Comuni, 18 mila ettari di verde e una sentieristica di 250 chilometri. La nostra mission è aprirci al territorio e al turismo, dare risposte sempre più vicine agli utenti. L’attivazione della sede di Marcellina rientra in questo progetto”. “Ringrazio i sindaci per la collaborazione in ogni nostra iniziativa”, ha aggiunto. Soddisfatto Alessandro Lundini, primo cittadino di Marcellina, che ha subito parlato di apertura del centro alle scuole.

Di recente la Presidente Vetturini ha inaugurato anche il Giardino dei Cinque Sensi, un’area verde a Licenza con una enorme area playground che ha da subito attratto molti visitatori.

All’inaugurazione di oggi a Marcellina hanno partecipato anche il sindaco di Moricone Giovanni Battista Pascazi e di Montorio Vincenzo Ponzani. Durante il taglio del nastro gli operatori del parco hanno mostrato le prime biciclette con la pedalata assistita, ossia delle bici elettriche particolarmente adatte per le escursioni, che saranno messe a disposizione del Centro Visita di Marcellina. La presidente Vetturini si è lanciata in un breve giro in bici, seguita dal sindaco Lundini, meno spedito.

