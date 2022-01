Marcellina – Il Comune cerca due ragionieri

Il Comune di Marcellina mette a bando due posti per ragioniere da assegnare all’Area “Finanziaria e Servizi Sociali”. E’ richiesta la cittadinanza italiana, l’età minima di 18 anni e il diploma da ragioniere. “È categoricamente escluso”, precisa il bando, “l’applicazione del principio dell’assorbenza del titolo superiore rispetto al titolo inferiore essendo detto titolo di studio ritenuto da questo Ente indispensabile per la copertura dei posti messi a concorso”. L’incarico è a tempo indeterminato. Per saperne di più www.comune.marcellina.rm.it

