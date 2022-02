Monterotondo – Domenica ecologica con Plastic Free

Un po’ di buste e tanta buona volontà. Domenica 13 febbraio appuntamento Plastic Free a Monterotondo. Lo organizza Dario Maggioli il referente locale dell’associazione senza scopo di lucro ‘Plastic Free Odv Onlus’ nata nell’estate 2019 “con l’obiettivo di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano mari, fiumi, ecosistemi e anche la nostra salute”.

Il raduno è previsto alle ore 11 all’incrocio tra via Reatina con via di Gattaceca, vicino al Ponte dell’Autostrada. (Per info 340 9385594)

Lo scorso aprile in una iniziativa analoga a Monterotondo 150 persone hanno raccolto 55 sacchi di plastica liberando giardini e strade da circa 300 chili di plastica.

Condividi l'articolo: