Fonte Nuova – In fiamme un mezzo della ditta asfaltatrice, paura a Santa Lucia

Un mezzo della ditta asfaltatrice impegnata nei lavori di ripristino di via Palombarese a Santa Lucia oggi è andato a fuoco, a poche ore dalla riapertura del cantiere. Fortunatamente non ci sono stati feriti. “L’amministrazione è subito intervenuta grazie all’idrante fatto installare in prossimità dell’ex area Serani. Si è guadagnato così del tempo”, ha fatto sapere la consigliera comunale Micol Grasselli. Nel tratto si sono creati dei rallentamenti. Il mezzo, sedato l’incendio, è stato poi rimosso con una gru.