Tivoli – ”La campana per il vetro sul passaggio pedonale”

La foto allegata si riferisce al tratto iniziale di via D. Giuliani a Tivoli, nel punto adiacente alla scuola S. Pertini. Come si vede è stato collocato il contenitore per la raccolta differenziata del vetro sul passaggio pedonale verso il parcheggio “Maramotti”, dove erano già presenti le gabbie per la raccolta del cartone.

Tale passaggio pedonale, oltre che dagli utenti del parcheggio, è utilizzato dai genitori che accompagnano i bambini presso il Nido d’infanzia comunale e dagli studenti dell’Istituto Isabella D’Este. Come è anche evidente dalla foto, la rampa di uscita dal parcheggio è costantemente occupata da auto in sosta, costringendo quindi i pedoni a passare al centro della carreggiata.

