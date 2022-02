Guidonia – Prende a pugni la compagna mentre guida, cinquantenne arrestato

Arrestato a Guidonia un 52enne del posto per maltrattamenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo aver sottratto il telefonino alla compagna, l’ha costretta a salire sull’auto sotto la minaccia di un taglierino e poi l’ha presa a pugni. Il peggio è stato evitato solo grazie all’intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha notato sulla via Tiburtina, all’altezza di Villalba di Guidonia, una donna dimenarsi terrorizzata su un’auto in corsa.

Il fatto risale a lunedì sera. Al momento dell’intervento l’uomo si è opposto anche ai carabinieri che poi, dopo averlo accerchiato, lo hanno arrestato. Una volta in caserma la vittima, una quarantasettenne, ha denunciato gli abusi e i maltrattamenti subìti da tempo. Aveva il volto pesto ed è stata medicata. Del caso si sta occupando la procura di Tivoli.