Dolly, 25 anni fa la prima pecora clonata

Era nata nell’estate del 1996, ma l’annuncio della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto fu dato soltanto il 22 febbraio 1997.

Sono trascorsi 25 anni dalla nascita della pecora Dolly, il primo mammifero a essere stato clonato con successo da una cellula somatica, sebbene non il primo animale in assoluto a essere stato clonato con successo. Dolly fu prodotta dallo scienziato Ian Wilmut al Roslin Institute in Scozia a pochi chilometri da Edimburgo, dove visse fino alla morte avvenuta circa sette anni dopo.

Il nome “Dolly” le fu dato in onore della prosperosa cantante country Dolly Parton, dato che la cellula usata per la clonazione fu una cellula mammaria.

Il 9 aprile 2003 i resti impagliati di Dolly sono stati posti al Royal Museum di Edimburgo.

Nel 1998 la pecora Dolly e la sua clonazione ha ispirato un personaggio della soap opera Sentieri: il clone di Reva Shayne.