Gli occhi degli ospiti che brillano. I loro visi illuminati dal sorriso. I cuori di tutti pieni di gioia.

E’ l’atmosfera di un giorno speciale a “Villa Alba”, la clinica riabilitativa del Gruppo INI di via Nomentana a Fonte Nuova, dove venerdì 29 novembre si è tenuta l’inaugurazione della mostra delle opere natalizie realizzate da ragazzi e ragazze disabili ospiti della struttura sanitaria nota per un modello di intervento integrato adottato da un’equipe multi-professionale.

E’ il “Mercatino di Natale”, un evento speciale che unisce arte, inclusione e solidarietà, e invita a riflettere sul valore dell’inclusività e sul contributo prezioso che ogni individuo può offrire alla comunità.

Si tratta di un appuntamento fortemente voluto dal compianto professor Delfo Galileo Faroni e oggi proseguito dagli eredi, in cui ospiti, familiari e personale sanitario si ritrovano a condividere con entusiasmo un momento indimenticabile.

In mostra ci sono i lavori creativi realizzati nei laboratori artistici sotto la guida dei professionisti della riabilitazione da parte di pazienti con patologie di tipo neurologico, neuropsicologico, psicologico, neuro evolutivo, ortopedico o comportamentale, di diversa natura ed entità.

Opere che raccontano il Natale attraverso gli occhi dei loro autori, con creazioni che spaziano da decorazioni artigianali a rappresentazioni simboliche della festività, fino a opere pittoriche e al Presepio in legno, una grande o complessa opera artistica interamente realizzata dai ragazzi.

Ogni pezzo è un piccolo capolavoro, nato da mani laboriose e cuori pieni di entusiasmo, in tanti mesi di impegno e lavoro nei laboratori che quotidianamente impegnano gli ospiti di Villa Alba a Fonte Nuova.

Un’iniziativa per celebrare il Natale, ma soprattutto un’occasione per accendere un faro sul tema della disabilità, che spesso resta ai margini del dibattito pubblico.



La rassegna è un mezzo per dimostrare che la creatività non ha limiti e che l’arte può essere uno strumento straordinario di comunicazione e inclusione.

Insieme agli auguri di buon Natale, il Presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni, si è complimentato con i ragazzi per l’originalità delle realizzazioni e ha elogiato l’encomiabile lavoro degli operatori.

“Faccio i miei complimenti ai ragazzi per le bellissime realizzazioni e anche a tutti i collaboratori della struttura. Qui, soprattutto qui, il lavoro che fanno è eccezionale: questo è un lavoro che o si fa con il cuore o è meglio non farlo. I collaboratori di Villa Alba Fonte Nuova hanno il compito emotivamente e psicologicamente più complesso. Lo fanno con grande amore. Voi – conclude Faroni rivolto ai collaboratori – regalate un sorriso ogni giorno a questi ragazzi”.



Insieme al Presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni, al “Mercatino di Natale” hanno partecipato anche la Signora Nadia Faroni, il Direttore Generale dell’INI Giovanni Tavani, Giorgio Graziani e Ida Ruggiero, rispettivamente responsabile factoring e agente di Banca Progetto, rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine.

“Da tanti anni questa iniziativa è un momento di comunione e condivisione tra pazienti e parenti – ha aggiunto il Direttore Generale del Gruppo Ini Giovanni Tavani – Attraverso i loro lavori i nostri ragazzi comunicano la loro presenza, ci dicono che sono vivi.

Vedere queste forme di arte riempie di gioia noi e i familiari: davanti a tutto ciò il concetto di normalità viene meno”.

Il Presidente Faroni ha inoltre ringraziato il Direttore di “Villa Alba” Marco Olivari “per aver dato un’umanità alla clinica”, Catia Zainea “per il lavoro svolto per i ragazzi”, Roberto Cursi “per gestire la struttura con particolare affetto e umanità”, e il Responsabile della Comunicazione Francesco Pessa “per lo straordinario lavoro svolto sul territorio”.

Presenti anche le nipoti del Presidente Cristopher Faroni, Giulia e Guia Basoccu, figlie di Jessica Veronica Faroni. “Future dottoresse – ha detto il Presidente del Gruppo INI – dotate di grande sensibilità, una qualità che ha sempre contraddistinto la nostra famiglia”.