Scatta l’ora legale, mettiamo mano alle lancette

Da domani le giornate si “allungheranno” e potremo godere di un’ora di sole in più. Mano agli orologi tra stanotte sabato 26 e domani domenica 27 marzo, più precisamente alle ore 2 quando si dovranno spostare avanti le lancette di un’ora, ovvero alle 3.

L’ora solare, invece, rientrerà in vigore domenica 23 ottobre 2022

Stop quindi all’ora solare, ritorna l’ora legale e con il passaggio si dormirà un’ora in meno.

In alcuni Paesi potrebbe essere l’ultima volta, visto che non è da escludere che l’Unione europea possa nei prossimi mesi emanare una direttiva volta ad abolire l’ora legale in tutti i Paesi. Nei Paesi del Nord Europa è già stata abolita.

Non in Italia però, che, come la Spagna, è contraria all’idea visto il risparmio scaturito dal passaggio dall’ora solare a quella legale.