Le spiagge più belle al mondo, nella top25 di Tripadvisor c’è un’italiana

Luoghi da cartolina con lunghe spiagge bianche e dorate, acque cristalline, calette sperdute e incontaminate, scogliere mozzafiato.

Anche quest’anno il portale TripAdvisor ci fa pensare e sognare l’estate in anticipo pubblicando l’annuale classifica delle spiagge più belle del mondo scelte sulla base delle recensioni degli utenti della piattaforma.

Sono 25 i lidi che spiccano la graduatoria nella Traveller Choice Award 2023.

Al primo posto troviamo la Baia do Sancho, in Brasile, seguita da Eagle Beach in Olanda, e Cable Beach, in Australia. Poi ci si muove tra Islanda e Portogallo, per arrivare a Tanzania e Messico.

All’ottavo posto, guadagnando ben due posizioni rispetto al 2022, c’è anche l’Italia con la Spiaggia dei Conigli nell’isola di Lampedusa, in Sicilia. La Spiaggia parte dell’arcipelago delle Pelagie, è definita da TripAdvisor una delle meraviglie del mondo. Le recensioni dei viaggiatori parlano di “una spiaggia dalla sabbia bianca acqua turchese e brezza marina rinfrescante. Preparatevi ad una passeggiata di circa venti minuti per raggiungerla ma quando sarete lì vi sentirete di non essere sulla Terra”.

Ecco la classifica delle 25 spiagge più belle del mondo e una breve descrizione di quelle in Top10:

1. Baia do Sancho, Brasile. “Una straordinaria spiaggia isolata a cui si accede solo attraverso scalette e gradini in pietra. Le maestose scogliere lasciano davvero senza fiato”.

2. Eagle Beach, Aruba (Olanda). “Caratterizzata da acque magnificamente limpide e prive di rocce o alghe, questa spiaggia tranquilla e incontaminata si estende a perdita d’occhio”.

3. Cable Beach, Australia. “Ideale per visite turistiche, passeggiate, nuotate, per la piscina tra le rocce e per ammirare il tramonto. Non ci siamo persi nulla di tutto ciò e ogni attimo è stato magnifico”.

4. Reynisfjara Beach, Islanda. “Spiaggia nera, bellissimi ricordi. Sembrava di essere finiti in un sogno. Questo posto riesce a far perdere la cognizione del tempo”.

5. Grace Bay Beach, isole Turks e Caicos (Regno Unito). “Acque incredibilmente chiare e pulite con centinaia di sfumature di blu e verde e spiagge dalle sabbie bianche come zucchero. Che meraviglia!”.

6. Praia da Falesia, Portogallo. “Grandiose scogliere di sabbia rossa incontrano l’oceano turchese, mentre la spiaggia con la sua sabbia bianca sembra non finire mai”.

7. Radhanagar Beach, isola di Havelock (India). “Incredibili acque turchesi cristalline, foreste di mangrovie sullo sfondo, sabbia bianca incontaminata e non troppo profonda… un vero sogno!”.

8. Spiaggia dei Conigli, isola di Lampedusa (Italia). “Una delle meraviglie del mondo: spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. Per arrivare in spiaggia bisogna camminare per 20 minuti, ma una volta raggiunta ti sembrerà di essere su un altro pianeta”.

9. Varadero Beach, Cuba. “Un luogo da cartolina. Non ho mai visto un mare così blu e la sabbia era bianca e finissima”.

10. Ka’anapali Beach, Hawaii. “Eccezionale, come sempre. La spiaggia e l’oceano sono sensazionali e non mancano le opportunità per passeggiare e dedicarsi allo snorkeling. Il nostro posto preferito per un po’ di pace!”.

11. Siesta Beach, Florida.

12. Driftwood Beach, Georgia.

13. Manly Beach, Australia.

14. Seven Mile Beach, isole Cayman (Regno Unito).

15. La Concha Beach, Spagna.

16. Kelingking Beach, Indonesia.

17. Playa de Muro Beach, Spagna.

18. Playa Manuel Antonio, Costa Rica.

19. Ipanema Beach, Brasile.

20. Nungwy Beach, Tanzania.

21. Falassarna Beach, Grecia.

22. Nissi Beach, Cipro.

23. Playa Norte, Isla Mujeres (Messico).

24. Magens Bay, Isole Vergini Americane (USA).

25. Balos Lagoon, Grecia.