Bocciato il programma di Giletti: La7 sospende Non è l’Arena

La7 sospende la produzione del programma “Non è l’Arena”. Da domenica prossima, 16 aprile, non sarà in onda. Lo ha reso noto poco fa, nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per “il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione“.

“Massimo Giletti – conclude La7 – rimane a disposizione dell’azienda“.

“Prendo atto della decisione di La7 – commenta il giornalista – in questo momento l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, vengono lasciate per strada“.

Non è l’Arena andava in onda su La7, in prima serata, dal novembre 2017 prosecuzione di L’Arena, andato in onda in Rai dal 2004 al 2017. Il programma nasce da un’idea dello stesso conduttore dopo l’abbandono della Rai (e a cui potrebbe far presto ritorno).

Al centro, temi legati all’attualità, il dibattito politico, le inchieste, con la messa in onda alla domenica alle 20.35 e la dichiarata intenzione di far concorrenza a Che tempo che fa di Fabio Fazio.