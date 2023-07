Tiburtina blindata per il pattuglione della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Ieri, mercoledì 12 luglio, si è svolto l’ultimo servizio del ciclo dei controlli dedicati alla sicurezza della circolazione stradale attraverso un’opera di prevenzione per contrastare sia comportamenti incauti o pericolosi alla guida sia il fenomeno sempre più diffuso della mancanza di assicurazione e revisione.

La rotonda al chilometro 18,300 della via Tiburtina dove si è svolto il pattuglione

Il servizio, svolto tra le ore 18 e le ore 23, è stato effettuato presso la rotonda di intersezione stradale posta al chilometro 18,300 della via Tiburtina, presso la zona industriale di Guidonia Montecelio, disponendo le pattuglie in entrambi i sensi di marcia, previa comunicazione al Sindaco del Comune ed alle autorità competenti di pubblica sicurezza.

L’incendio di un veicolo ha causato un forte rallentamento del traffico sulla via Tiburtina

Alle attività hanno preso parte 22 operatori della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, provenienti dal Distaccamento di Tivoli, competente territorialmente e coordinatore delle operazioni, e dai Distaccamenti Territoriali di Bracciano, Artena, Roma Centro e di Roma Ovest, attivando una già sperimentata e consolidata proficua collaborazione. Nel corso del servizio sono state utilizzate apparecchiature tecniche quali “Targa System” e “Targa 193”, ai fini della individuazione di violazioni al Codice della strada ricadenti nell’omessa revisione e nell’omessa copertura assicurativa dei veicoli, oltre ad aver effettuato controlli a campione sui veicoli in transito.

Sono stati inoltre effettuati controlli anche per la verifica di episodi di guida in stato di alterazione dovuta a consumo di alcool, con l’ausilio dei dispositivi “precursore/etilometro”, per prevenire e contrastare condotte da cui consegue un elevato rischio per la propria e la pubblica incolumità.

Durante il pattuglione della Polizia Provinciale sono stati controllati in tutto 2004 veicoli

Nel corso delle attività gli operatori della Polizia Metropolitana sono intervenuti prontamente per scongiurare il pericolo causato dall’incendio di un’autovettura circolante in direzione di Roma, circoscrivendo il tratto stradale reso viscido da una larga chiazza di olio ed effettuando la regolazione della viabilità in entrambi i sensi di marcia fino all’arrivo del personale cantonieristico per la ripulitura del manto stradale.

In relazione ai dati di riscontro, il personale operativo in servizio ha controllato nella sola giornata di ieri un totale di 2004 veicoli, di cui 24 con controlli a campione finalizzati al contrasto di episodi di guida in stato di ebrezza.

Sono state contestate complessivamente 54 violazioni al Codice della Strada e proceduto al sequestro amministrativo di 3 veicoli, di seguito meglio specificate:

– 35 violazioni per omessa revisione del veicolo, di cui 3 con fermo amministrativo;

– 2 violazioni per guida con patente scaduta, con sanzione accessoria del ritiro del titolo di guida, e 3 violazioni per guida senza patente, con contestuale fermo amministrativo del veicolo;

– 4 violazioni per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida;

– 3 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza;

– 5 violazioni per circolazione priva di copertura assicurativa;

– 2 violazioni per utilizzo del telefono cellulare alla guida.

Nell’occasione è stata offerta agli utenti la possibilità di effettuare il pagamento elettronico mediante il POS, beneficiando così della riduzione della sanzione pecuniaria amministrativa.

I servizi di controllo, effettuati settimanalmente per tutto il mese di giugno e luglio nei territori dei Comuni di Castelnuovo di Porto, Ostia, San Cesareo e Guidonia Montecelio, hanno portato al controllo complessivo di 3564 veicoli, fra autoveicoli, autocarri e motocicli, e la contestazione di 128 violazioni al Codice della Strada.

In particolare, sono state elevate un totale di 79 sanzioni per omessa revisione del veicolo e 9 per mancanza dei documenti al seguito; sono state ritirate 5 patenti di guida scadute e contestate 3 violazioni per guida senza patente, 12 violazioni per circolazione priva di copertura assicurativa, con relativo sequestro dei veicoli, 4 sanzioni per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e 2 violazioni per utilizzo del cellulare alla guida.

I controlli con l’etilometro hanno determinato l’irrogazione di 2 violazioni per l’assunzione di sostanze alcoliche sotto il valore di soglia e sono state sanzionati due conducenti per omesso arresto all’alt intimato dagli agenti del traffico.

Il servizio di Polizia Metropolitana, nell’ottica di prevenire e contrastare condotte potenzialmente pericolose per la collettività, nel prossimo futuro prevede di rafforzare tali attività di controllo del territorio metropolitano, in particolare sulle strade di proprietà dell’ente, disponendo ulteriori servizi in orario serale, anche congiuntamente ad altre Forze di Polizia, nonché servizi di vigilanza e fluidificazione del traffico in occasione delle giornate a maggiore rischio di partenze estive, in accordo con la locale Prefettura.