Sagre, musica e spettacoli: ecco dov’è festa

Cibo, musica, spettacoli. Giorni e notti di festa assicurate per il prossimo week end da venerdì 14 a domenica 16 luglio in tutti i centri della Città del Nord Est.

A Fiano Borgo Festival

Al Castello Orsini di Fiano Romano avrà luogo la 24° edizione del Borgo Festival, da 14 al 16 luglio, a partire dalle 21: tre appuntamenti che seguiranno un unico filo conduttore per esaltare l’arte in ogni sua forma, a cura dell’associazione culturale Rinoceronte Incantato.

Ad Arsoli il Festival dell’Arte di Strada

Continuando con le arti, ad Arsoli, sempre da 14 al 16 luglio, viene ospitato il 13° festival internazionale dell’arte di strada “Scarti di Strada”, organizzato dalla comunità giovanile “Teste Non Trattabili”.

Si avrà la possibilità di assistere a spettacoli di arti circensi, danza, arti visive, accompagnato da musica, stand gastronomici e mercatino d’artigianato.

A Guidonia il Fairyland Celtic Festival

A Guidonia Montecelio fino al 16 luglio si svolge la 14° edizione del Fairyland Celtic Festival, organizzato da Il Clan, che si svolgerà nella piazza Caduti di Nassirya.

Saranno giorni pieni di concerti e spettacoli live, con stand espositivi e gastronomici dove si avrà la possibilità di degustare cibi tipici, per poter celebrare la cultura celtica.

Sono previste più di 30 esibizioni che si alterneranno nei vari giorni e che saranno accompagnate da ricostruzioni storiche, si potrà provare il tiro con l’arco, giochi per i più piccoli e anche sessioni di danze irlandesi.

A Monterotondo teatro e letture

Il comune di Monterotondo offre numerose alternative che accompagneranno i cittadini durante l’estate, a partire da giovedì 13 luglio alle 21 con un varietà con e di Perrotta e Olla presso il cortile del Palazzo Orsini.

Venerdì 14 alle 17:30, presso il Green Park Village, viene proposta una serata ReBUS, con letture e giochi; presso La Tana Verde, alle 18, avrà luogo il festival internazionale dell’aperitivo popolare, mentre, nel cortile del Palazzo Orsini, ci sarà il concerto della band The Hippie Family.

Sabato 15, alle 19, presso il parco dei Cigni, si avrà la possibilità di assistere al dramma “Processo ad Antigone” di Simona Baldelli, mentre alle 21 ci sarà lo spettacolo “Qualcosa è andato storto” di Andrea Di Castro.

Domenica 16, a chiudere gli appuntamenti di questa settimana, dalle 11, sempre presso il Parco dei Cigni, è previsto un pool party con Borghetta Stile.

A Ciciliano la Sagra dei Ravioli

A Ciciliano continua, il 15 luglio solo a cena, e il 16 sia a pranzo che a cena, la sagra dei ravioli con due appuntamenti per poter degustare questo piatto tipico, ma non solo: ci saranno stand gastronomici per poter assaggiare tanti altri prodotti a km 0, balli di gruppo e tanta musica.

Tivoli negozi e Villa d’Este aperta

Tivoli invece, per animare le calde serate estive, ogni venerdì, torna l’apertura serale dei negozi, mentre il sabato sera sarà la volta di Villa d’Este, dando la possibilità di visitare la villa in un suggestivo scenario notturno. Da non perdere poi nel monumento estense la rassegna cinematografica EXTRAVILLAE.

A Castel Madama torna la storica Sagra della Pera Spadona

A Castel Madama torna la storica Sagra della Pera Spadona, ormai giunta alla sua 62° edizione, che si svolgerà da venerdì 14 a domenica 16 luglio.

In particolare, il venerdì è previsto uno spettacolo di musica folk a cura di Giancarlo Iori e l’Orchestra Instabile, a partire dalle 21 in piazza Dante.

Il sabato, alle 21:30, il tradizionale concertone con il gruppo musicale Roma-Napoli e il duo comico “I Sequestratori”.

A concludere domenica ci sarà un appuntamento alle 11:30 presso il Castello Orsini, poi si proseguirà alle 17:30 con la benedizione delle pere e alle 20, presso i Collicelli, musica dal vivo con Roby e Giusy.

Licenza in teatro

Il comune di Licenza dà il via al Licenza in festa 2023, una serie di appuntamenti che accompagneranno tutte le serate estive.

In particolare, venerdì 14 luglio alle 21, presso la Villa di Orazio, verrà proposto uno spettacolo teatrale “Che aspettate a bruciarmi?” nell’ambito della rassegna “Portraits on stage 2023” a cura dell’associazione Settimo Cielo.

Mandela, lunedì 17 luglio, organizza la festa della pecora, in cui sarà possibile assaporare prodotti a km 0 e un menù a base di carne di pecora.

L’apertura degli stand è prevista per le 19, e la serata sarà accompagnata da tanta musica e artisti di strada.

A Rocca Priora stand e concerti

Questo weekend, Rocca Priora, dal 14 al 16 luglio, propone l’8° manifestazione in ricordo di Matteo Roiati “Tutti Uniti per Matteo”, stand enogastronomici, concerti, giochi per bambini, artigianato, focus sulla sicurezza stradale.

Tutto il ricavato da questa manifestazione, come ogni altra edizione passata, verrà devoluto in beneficenza.