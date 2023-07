CASTEL MADAMA – Rifiuti, potenziata la raccolta differenziata porta a porta nel centro urbano

È di qualche giorno fa l’avviso pubblicato sui canali social ufficiali del comune di Castel Madama, con il quale si rende noto l’avvenuto potenziamento della raccolta differenziata, ad opera delle ditte Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. e MM Fratelli Morgante.

Dal primo giugno di quest’anno, infatti, è entrato in vigore il nuovo regolare servizio di igiene urbana, che punta a mantenere il decoro urbano e a rispettare l’ambiente, offerto in collaborazione dalle due ditte, che prevedeva inizialmente due giornate per la raccolta dell’organico: lunedì e giovedì.

L’avviso, che porta le firme dell’assessore all’ambiente, Lavori Pubblici e ai servizi al paese Angelo Moreschini e del sindaco Michele Nonni, vuole comunicare alla cittadinanza l’incremento delle giornate in cui verrà svolto il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica.

Il nuovo ecocalendiario aggiornato entrerà in vigore a partire da sabato 29 luglio, e resterà attivo fino a sabato 30 settembre, valido per le utenze domestiche del centro urbano, mentre il servizio sarà garantito nei giorni festivi, in cui la raccolta avverrà regolarmente.

Le giornate in cui verrà svolto il servizio di raccolta della frazione organica, saranno così ripartite all’interno della settimana: lunedì e giovedì, presenti nel calendario già in uso, con l’aggiunta del sabato, che, prima, era invece dedicato solo alla raccolta della plastica.

Per quel che riguarda le utenze urbane nelle zone esterne, invece, i cittadini possono rivolgersi a una delle cinque Isole Informatizzate in funzione, situate in via delle Cese, via di Valle Caprara, via delle Cave, via di Monitola e via delle Uccette, chiedendo l’attivazione del servizio al numero 0774 286452.