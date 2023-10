Il calcio del Nord-Est – Pari per il Real Monterotondo, sconfitta per la Tivoli in casa

Ancora più ombre che luci per le squadre del Nord-Est che militano in Serie D. Buon pareggio per il Real Monterotondo, che ferma l’Atletico Ascoli sull’1-1. Il primo a finire nel tabellino dei marcatori è Minicucci, che su rigore porta in vantaggio i marchigiani al 24′ del primo tempo. Il vantaggio degli ascolani, però, dura solamente due minuti: al 26′, infatti, Taviani ha subito riportato il punteggio in parità.

Altra sconfitta per la Tivoli, invece, che all’Olindo Galli si arrende alla Matese. I campani hanno portato a casa i tre punti grazie all’unica marcatura di Gagliardini. Il Real Monterotondo sale dunque a 4 punti, ma rimane in zona playout. La Tivoli perde posizioni e rimane a 6 punti.

Domenica da dimenticare per il Villalba Ocres Moca, che capitola in un pirotecnico 5-4 contro la Luiss Calcio, e per il Vicovaro, che perde contro la Lodigiani per 2-4. Il Villalba è fermo a 5 punti, nelle zone basse della classifica, mentre il Vicovaro rimane a 10 punti, navigando in acque decisamente più tranquille.

In Promozione frenano sia il Monterotondo 1935 che il Fiano Romano, che contro il Poggio Mirteto e il Cantalice non vanno oltre lo 0-0 e vengono raggiunte al primo posto del girone B dal Rieti. Pari anche per il Riano, che fa 1-1 contro il Valle del Peschiera. Vittoria invece per la Sanpolese, che rifila un 2-0 alla Viterbese, e per il Tor Lupara, che ottiene i primi 3 punti della stagione contro il Setteville Caserosse.

Nel girone C il Villa Adriana pareggia con il Rocca Priora e rimane stabilmente al quarto posto. Pari anche per lo Zena Montecelio che contro il Velletri non va oltre il 2-2 e ottiene il primo punto in classifica.

Nel girone D vincono sia S. Angelo Romano, 1-3 in casa dello Sporting San Cesareo, che Vis Subiaco, 2-0 contro l’Atletico Vescovio.