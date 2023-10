TIVOLI – Jacopo Iebba, dal palcoscenico della scuola Taddei al cinema italiano

Ha debuttato in tv interpretando Andrea Bocelli da giovane, mentre al cinema per due volte è stato Marco Giallini da ragazzo.

Jacopo Iebba, 18enne attore di Tivoli e studente del Liceo Artistico “Publio Elio Adriano”

Si chiama Jacopo Iebba, 18 anni compiuti il 23 marzo, ed è più di una promessa del cinema italiano.

Jacopo Iebba sul set con Max Giusti, protagonista de “La Seconda Chance” uscito ieri nelle sale

Ieri, giovedì 26 ottobre, nelle sale di tutta Italia è uscito “La Seconda Chance”, film diretto dal regista Umberto Carteni e interpretato da Max Giusti, Gabriella Pession e Maurizio Mattioli. Nella commedia Jacopo Iebba è “Mursha”, un personaggio dei videogiochi, chiodo fisso di Nico, il figlio adolescente pacato e solitario di Max Giusti e Gabriella Pession.

Il giovane attore tiburtino durante le riprese del film “La Seconda Chance”

Una conferma per il 18enne attore di Tivoli, studente al quinto anno al Liceo Artistico “Publio Elio Adriano” di via Sant’Agnese, che ha debuttato davanti alla macchina da presa adolescente accanto ad attori affermati come Alessandro Gassmann e Marco Giallini.

Figlio di Gabriele Iebba, Luogotenente dei carabinieri in servizio presso la stazione di Tivoli, e di Isabella Are, infermiera professionale presso il Reparto Rianimazione dell’ospedale di “San Giovanni Evangelista” Tivoli, Jacopo è secondo di tre figli maschi, nato dopo Giuseppe e prima di Luca.

I familiari raccontano che la sua passione è nata all’età di tre anni, quando alla scuola materna “Taddei” frequentava corso di teatro e la sua insegnante di recitazione gli assegnava sempre il ruolo da protagonista sul palco in occasione delle recite di Natale e di fine anno scolastico.

Da allora per Jacopo è stato un crescendo e dopo aver praticato Nuoto, Calcio, Bicicletta, Hip-hop e Break-Dance, dall’età di 8 anni si è dedicato anima e corpo alla recitazione frequentando l’Accademia di recitazione “Beats Generation” di Tivoli diretta da Max Malatesta, noto attore e regista.

Nel 2015 Jacopo è stato protagonista dello spot di “Expò” di Milano

Jacopo ha debuttato come attore nel 2015 come protagonista della pubblicità per l’evento di “EXPO’ 2015” a Milano, spot votato da una giuria internazionale e classificato primo a livello nazionale e secondo a livello mondiale.

Nel 2016 il suo volto è apparso accanto a quello del calciatore Hernanes nello spot della “SS Lazio” proiettato all’Olimpico nelle partite casalinghe dei biancazzurri.

L’anno d’oro per Jacopo Iebba è stato il 2017, quando il giovane attore tiburtino ha interpretato Andrea Bocelli da giovane nel film per la Rai diretto da Micheal Radford “La Musica del Silenzio”, tratto dall’omonima autobiografia del celebre cantante pop italiano.

Jacopo Iebba ha lavorato insieme a Marco Giallini di Monterotondo in “Beata Ignoranza” e “Non ci resta che il crimine”

Nello stesso anno Jacopo ha recitato in “Beata Ignoranza”, scelto dal regista Massimiliano Bruno per lavorare al fianco di Alessandro Gassmann e Marco Giallini, di cui ha interpretato il ruolo da giovane.

Il regista Massimiliano Bruno ha scelto Jacopo Iebba per due suoi film di successo

E l’anno successivo, il 2018, lo stesso Massimiliano Bruno lo ha voluto in “Non ci Resta che il Crimine” per dare il volto ancora una volta a Marco Giallini giovane.

Sempre nel 2018 per Jacopo c’è stato lo spot Wind, mentre nel 2020 e 2021 è stato “Stefano”, uno dei protagonisti della serie tv per ragazzi “Jams 3” e “Jams 4” in onda su Rai Play e Rai e Gulp: una “prova del 9” girata in lingua inglese per 22 minuti da attore protagonista che gli sta spalancando le porte del successo.

Un mese fa Jacopo Iebba ha infatti girato lo spot dell’Università “Unimarconi”, con passaggi quotidiani durante “Amici”, il talent di Maria De Filippi su Canale 5.

In questi giorni il liceale tiburtino è sul set come protagonista di una nuova serie tv per ragazzi dal titolo provvisorio “Effetto Giò” che sarà trasmessa nel 2024 su Rai Play e su Rai Gulp.